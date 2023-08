Quando gareggia Gianmarco Tamberi ai Mondiali di atletica? Date, orari precisi, programma, tv, streaming

Gianmarco Tamberi sarà uno dei grandi protagonisti dell’Italia ai Mondiali 2023 di atletica leggera, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Il Campione Olimpico di salto in alto si presenterà nella capitale magiara con l’obiettivo di conquistare l’unico alloro che manca al suo glorioso palmares dopo aver già vinto un oro olimpico, almeno un oro europeo in entrambe le versioni, un oro mondiale indoor, due Diamond League.

Gianmarco Tamberi sarà impegnato domenica 20 agosto (ore 10.35) nelle qualificazioni e, si spera, martedì 22 agosto (a partire dalle ore 19.55) nella finale. L’azzurro rinnoverà la sfida al qatarino Mutaz Essa Barshim e allo statunitense JuVaughn Harrison, sulla carta i due grandi rivali nella corsa verso il titolo iridato.

Di seguito il quadro dettagliato di quando gareggia Gianmarco Tamberi ai Mondiali 2023 di atletica, il programma preciso, le date, gli orari, il calendario, il palinsesto tv e streaming delle gare dell’azzurro a Budapest. La rassegna iridata sarà trasmessa in diretta tv sui canali della Rai e di Eurosport; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA GIANMARCO TAMBERI AI MONDIALI DI ATLETICA

Domenica 20 agosto

Ore 10.35 Qualificazioni

Martedì 22 agosto

Ore 19.55 Finale

COME VEDERE GIANMARCO TAMBERI AI MONDIALI DI ATLETICA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD (palinsesto dettagliato da comunicare), gratis e in chiaro; Eurosport 1-2 (palinsesto dettagliato da comunicare), per gli abbonati:

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse