Atletica, Mondiali 2023: il calendario di domani (27 agosto): programma, orari, tv, italiani in gara

Domani, domenica 27 agosto, è prevista la nona e ultima giornata di gara dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. A Budapest verranno assegnati gli ultimi otto titoli della rassegna iridata nelle seguenti specialità: Maratona, tiro del giavellotto, 5000 metri e staffetta 4×400 metri al maschile, salto in salto, 800 metri, 3000 siepi e 4×400 metri in campo femminile.

Italia attualmente certa di essere presente solo nella Maratona con il terzetto formato da Yohanes Chappinelli, Eyob Faniel e Daniele Meucci, tutti a caccia di un buon piazzamento ma con la zona podio sulla carta fuori portata. Solo stasera invece scopriremo se il Bel Paese sarà protagonista nelle due finali che chiuderanno definitivamente il programma della manifestazione: le staffette 4×400.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata dei Mondiali di Budapest 2023. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport HD), Sky Sport (Sky Sport Arena e Sky Sport Summer) e su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW TV e DAZN. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE delle gare con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA DOMANI

Domenica 27 agosto

07.00 Maratona (maschile)

20.0o Salto in alto (femminile), finale

20.15 Tiro del giavellotto (maschile), finale

20.20 5.000 metri (maschile), finale

20.45 800 metri (femminile), finale

21.05 3000 siepi (femminile), finale

21.37 4×400 (maschile), finale

21.50 4×400 (femminile), finale

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 6.50 alle 9.30, dalle 18.55 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 22.00, Rai Sport HD dalle 9.30 alle 12.45 e dalle 20.30 alle 21.00; gratis e in chiaro; Eurosport, Sky Sport Arena (Maratona femminile e tutta la sessione serale) e Sky Sport Summer (Maratona femminile e sessione mattutina) per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI MONDIALI ATLETICA

07.00 Maratona (maschile): Chiappinelli, Faniel, Meucci

21.37 4×400 (maschile), finale: eventuale Italia

21.50 4×400 (femminile), finale: eventuale Italia

