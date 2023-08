Atletica, Mondiali 2023: Duplantis regala spettacolo e vince a 6.10 senza record, 9° Stecchi

Armand Duplantis non sbaglia un colpo e regala grande spettacolo anche sulla pedana del National Athletics Centre di Budapest, dominando la finale del salto con l’asta ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. Il fuoriclasse svedese ha conquistato il secondo titolo iridato della carriera, bissando dunque il sensazionale trionfo dell’anno scorso a Eugene ma mancando l’appuntamento con il record del mondo.

Il 23enne scandinavo campione olimpico in carica si è reso protagonista di una gara entusiasmante, superando al primo colpo 5.55, 5.85, 5.95, 6.00, 6.05 e 6.10 metri per poi provare a ritoccare di un centimetro il suo primato mondiale (il 6.22 indoor dello scorso febbraio). Duplantis non è riuscito però nell’ennesima impresa, fallendo i tre tentativi a 6.23 e dovendosi “accontentare” di una medaglia d’oro mai realmente in discussione.

Completano il podio il filippino Ernet John Obiena, argento con 6.00 metri (eguagliato il record personale e asiatico), l’australiano Kurtis Marschall e l’americano Christopher Nilsen, bronzo ex aequo come da regolamento con 5.95 metri superati al primo tentativo e con due errori complessivi a testa commessi nelle misure precedenti.

Buona prestazione ma niente exploit per l’azzurro Claudio Stecchi, condizionato almeno in parte nelle rincorse da un lieve fastidio al piede ma capace comunque di issarsi al nono posto finale con 5.75 saltati al terzo tentativo. In precedenza il toscano aveva superato senza problemi in apertura i 5.50, per poi fallire le tre prove a 5.85.

Foto: Lapresse