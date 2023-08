Atletica, Marcell Jacobs torna in gara! Avventura in Cina per la Diamond League: sfiderà Kerley e Coleman

Marcell Jacobs torna in gara dopo aver conquistato la medaglia d’argento con la 4×100 ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri è apparso in netta ripresa nel corso della rassegna iridata, crescendo in maniera convincente giorno dopo giorno: 10.15 nella batteria dei 100, 10.05 in semifinale mancando l’accesso all’atto conclusivo per quattro centesimi, poi due frazioni encomiabili in staffetta per conquistare il suo primo alloro iridato. Il velocista lombardo ha scelto la terzultima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante, per la sua prima uscita dopo l’esperienza di Budapest.

Marcell Jacobs scenderà in pista sabato 2 settembre (ore 13.35 italiane) a Xiamen (Cina). Il Messia dell’atletica tricolore incrocerà ben quattro statunitensi: ci sarà finalmente la grande sfida con Fred Kerley (il Campione del Mondo 2022 è stato eliminato in batteria, poi ha vinto l’oro in staffetta), attenzione a Christian Coleman (quinto in campo iridato e superbo nella 4×100), in gara anche Brandon Carnes e Marvin Bracy-Williams. Spazio a ben quattro giamaicani: Rohan Watson, Ackeem Blake, Yohan Blake e Kishane Thompson. Il cinese Zhenye Xie completerà il parterre: saranno così riempite ben 10 corsie, rese a disposizione da un impianto molto grande.

Marcell Jacobs cercherà di abbassare il 10.05 timbrato nella capitale ungherese e proverà magari a scendere sotto il muro dei 10 secondi se le condizioni saranno ideali. Si tratta del secondo appuntamento stagionale in Diamond League, dopo quello di inizio luglio a Parigi quando chiuse con un alto 10.21 (fu la sua unica gara stagionale prima dei Mondiali). Xiamen sarà la prima tappa dell’azzurro in questo finale di stagione, gli altri appuntamenti di settembre devono ancora essere comunicati.

Foto: Colombo/FIDAL