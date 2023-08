Atletica, Marcell Jacobs avvisa: “2 anni fa vincevo l’oro alle Olimpiadi, ora il fuoco della sfida è di nuovo acceso”

Sono passati due anni da quella giornata da sogno. 1 agosto 2020, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi mandavano nell’Olimpo il Bel Paese trionfando ai Giochi di Tokyo nei 100 metri e nel salto in alto.

Molte cose sono cambiate in un biennio e ci si avvicina velocemente verso un altro appuntamento a Cinque Cerchi, quello di Parigi 2024. Le certezze nell’atletica italiana sono meno, con il nostro velocista di punta che in questa stagione è stato a lungo ai box a causa di vari problemi fisici.

Le sue parole in un post sui social però fanno capire che c’è tanta voglia di tornare: “Due anni dopo la mia vittoria nei 100 metri alle Olimpiadi, rivivo un’emozione ineguagliabile, un trionfo che ha riscritto la mia storia. Oggi, l’eco di quel successo risuona dentro di me. Mi chiede di tornare sulla pista, di risentire l’energia del traguardo, la passione della competizione. Non vedo l’ora di rispondere a quella chiamata, di riaccendere il fuoco della sfida”.

L’obiettivo i Mondiali di Budapest: “Non so quale sarà il risultato. Ma so che sono pronto a dare tutto me stesso, a provarci di nuovo. Sono pronto per la corsa, per riassaporare quelle emozioni indimenticabili. Il mondo mi guarda. E io sono qui, affamato, desideroso di dare il meglio di me, perché correre è quello che amo fare”.

Foto: Lapresse