Atletica, l’orgoglio di Jacobs: “Ci ho messo la faccia, io non ho paura. Adesso la staffetta”

Bel progresso rispetto all’opaca prestazione di ieri ma niente impresa per Marcell Jacobs, che si ferma in semifinale sui 100 metri ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera sulla pista del National Athletics di Budapest. Lo sprinter lombardo è passato dal 10″15 delle batterie al 10″05 odierno, rivelatosi però insufficiente per accedere alla finale della rassegna iridata (il 4° posto di Amo-Dadzie, che regalava una minima chance di ripescaggio, era distante 2 centesimi).

“Sicuramente molto meglio di ieri, però sapevo che non sarebbe stato facile. Ho dato tutto quello che avevo, le sensazioni sono state migliori rispetto alle batterie. Quello che mi manca in questo momento è proprio gareggiare, io più gareggio e più riesco a trovare la forma“, dichiara a caldo il campione olimpico in carica ai microfoni della Rai.

“Magari potevo stare a casa da questo Mondiale per la stagione che ho avuto, ma ho deciso di venire qui e metterci la faccia perché è giusto così. Non ho paura di essere sconfitto e di affrontare gli avversari. So che questo non è il mio valore e si può fare di meglio. Adesso abbiamo un grandissimo impegno con la staffetta e poi cercherò di fare il maggior numero di gare possibili fino alla fine dell’anno perché posso migliorare tanto“, spiega il primatista europeo.

“Gareggiare direttamente ad un Mondiale dopo una lunga pausa è sicuramente impegnativo. Sapevo di aver commesso tanti errori ieri e non mi era piaciuto per niente come avevo corso. Oggi un po’ meglio anche se c’è tanto da sistemare. Stasera quando tornerò in hotel mi guarderò allo specchio e sarò comunque soddisfatto di quello che ho fatto, perché ho dato tutto quello che potevo dare. Mi dispiace di non essere entrato in finale e di non potermi giocare un titolo che può essere mio, però dai tempi duri escono fuori gli uomini forti ed è quello che farò“, conclude Jacobs dopo l’eliminazione in semifinale.

Foto: FIDAL/Colombo