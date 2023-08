Gli USA hanno dominato la 4×400 maschile ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il quartetto americano ha azionato il turbo fin dall’inizio e si è imposto con un rilevante 2:57.31 (miglior prestazione mondiale stagionale): Quincy Hall ha firmato un lancio eccellente, Vernon Norwood ha ampliato le maglie, Justin Robinson e Rai Benjamin hanno condotto con autorevolezza il testimone verso il traguardo.

La Francia ha scongiurato lo zero medaglie proprio in extremis. I transalpini non erano mai saliti sul podio nel corso di questa rassegna iridata, ma salvano baracca e burattini con questo argento in una gara di grande tradizione, dove tra l’alto hanno siglato il record nazionale (2:58.45). Ludvy Vaillant e Gilles Biron hanno tenuto botta, David Sombe è stato il migliore, Téo Andant ha poi conservato il secondo posto contenendo il tentativo di rimonta della Gran Bretagna (2:58.71) e della Giamaica (2:59.34).

L’Italia non è mai stata in gara e ha chiuso al settimo posto con il tempo di 3:01.23 (il Botswana è stato squalificato). Ha pesato l’assenza di Alessandro Sibilio a scopo precauzionale, la formazione è stata rivisita con l’inserimento di Riccardo Meli in seconda frazione, lo spostamento di Edoardo Scotti al lancio e di Davide Re in chiusura. Gli azzurri hanno fatto fatica fin dalle prime battute e non sono mai stati in lizza per un piazzamento migliore, ma su questa prestazione hanno indubbiamente pesato alcuni acciacchi fisici.

Foto: Colombo/FIDAL