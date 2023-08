Atletica, Kerley fuori dalla finale. Jacobs non nasconde un sorrisino: “Sorpreso che sia uscito…”

Si è fermato in semifinale il Mondiale di Marcell Jacobs nei 100 metri. Troppo poco il tempo avuto a disposizione per allenarsi dopo settimane trascorse a curarsi tra una clinica e l’altra. La forma era ben distante da quella migliore, eppure un deciso passo avanti si è visto rispetto alla batteria, con un incoraggiante miglioramento fino a 10.05. Un tempo discreto, ma non sufficiente per approdare tra i migliori 8 al mondo.

Mal comune, mezzo gaudio. A rimanere fuori dall’atto conclusivo è stato anche l’americano Fred Kerley. Quest’ultimo, nei mesi scorsi, non ha mai lesinato battute poco eleganti nei confronti del nostro campione olimpico. Sino a quella di qualche giorno fa, in cui si è chiesto, pubblicamente ed in conferenza stampa, come faccia ad aver raggiunto una tale notorietà…

Ebbene, Marcell Jacobs non è riuscito a nascondere un sorriso al momento dell’eliminazione dello statunitense che aveva sconfitto alle Olimpiadi di Tokyo 2020: “Sicuramente vedere Fred fuori dalla finale è abbastanza sorprendente, vista la stagione che aveva fatto e tutto quanto“, ha spiegato il fuoriclasse azzurro ai microfoni della RAI.

Il classe 1994 ha però già in mente quale sarà il prossimo obiettivo di questa rassegna iridata: “Mi sta un po’ sulle palle essere rimasto fuori per 4 centesimi, ma fa parte del gioco. Adesso mi riposo per la staffetta. La frazione dove mi trovo meglio? Spero che mi facciano fare la prima… scherzo (ride, ndr). La seconda è quella dove mi trovo bene, sono abbastanza dinamico a fare i cambi. È una frazione che ho sempre fatto e credo che lì rimarrò“.

Foto: Lapresse