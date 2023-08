Atletica, Jacobs punzecchiato dagli americani: “Come fa ad avere questa notorietà?”

Da domani si farà sul serio. Il conto alla rovescia sta per scadere e i Mondiali 2023 di atletica leggera a Budapest (Ungheria) sono ormai alle porte. Da domani, ci saranno i 100 metri uomini a catalizzare l’attenzione. Marcell Jacobs ci sarà anche se i punti interrogativi sulla sua condizione non mancano. La lontananza dalle gare e i costanti contrattempi fisici hanno rappresentato per il due-volte oro olimpico a Tokyo una criticità di non poco conto.

La domanda è la seguente: cosa riuscirà a fare Marcell? L’azzurro ai microfoni manifesta fiducia, ma è innegabile che ci siano tanti dubbi sul riuscire a gestire la successione dei turni e già dalle batterie comprenderemo quale sarà la sua forma. Tra i favoriti della vigilia ci sono il campione del mondo in carica Fred Kerley (argento olimpico), che quest’anno ha corso in 9″88 a Yokohama, mentre Noah Lyles (in 9″94 a Eugene nel mese di luglio) e punta alla doppietta 100-200 metri.

“So in che forma si trova, l’abbiamo visto tutti”, ha risposto Lyles a una domanda su Jacobs e poi, visto che le curiosità in conferenza stampa sul conto di Marcell erano diverse, lo statunitense si è rivolto a Kerley, dicendogli: “Accidenti, Fred, quest’uomo è popolare, ma come ha fatto a diventare così popolare?“. Il connazionale ha risposto: “Non lo so, amico, ma non siamo troppo preoccupati” (Fonte: ANSA).

Sicuri di loro i velocisti degli States, a questo punto la parola passerà alla pista.

Foto: LaPresse