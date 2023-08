Atletica, Yeman Crippa rilancia: “Stagione deludente. A Parigi 2024 farò la maratona”

Finisce con un deludente 11° posto sui 10.000 metri ai Campionati Mondiali di Budapest 2023 la stagione agonistica di Yeman Crippa. L’atleta trentino ha tagliato il traguardo in 28’16″40, molto distante dal gruppo di testa ma in realtà anche dalla top10. Niente da fare dunque per il campione europeo in carica, protagonista di un’annata negativa soprattutto in pista.

“Un’altra gara dura. Sinceramente ho ritrovato un po’ di stimoli e di energie dopo la gara di Montecarlo e sono arrivato qua pensando di correre molto meglio, più facile. In realtà è stata dura dura. Quando gli africani hanno iniziato a correre è lì che doveva iniziare la gara, mentre io sono andato in difficoltà“, dichiara l’italo-etiope ai microfoni della Rai.

“Quest’anno la cosa positiva è stata il mio esordio in Maratona. Per il resto le gare in pista mi hanno deluso. Adesso si chiude la stagione, mi vedrete sabato prossimo in strada e la mia stagione agonistica terminerà. Poi ricomincio un’altra preparazione“, prosegue Crippa volgendo già lo sguardo verso un 2024 che si preannuncia particolarmente intenso.

Sui piani per il futuro: “L’idea è tenere i 10.000 metri o la mezza l’anno prossimo agli Europei di Roma e poi provare la Maratona alle Olimpiadi. Ovviamente prima facendo una Maratona d’inverno, verso febbraio, e vedere se va bene. Il pensiero di passare alla strada c’è e lo terrò in considerazione. La cosa primaria adesso è riposare, preparare un’altra Maratona e puntare a Parigi“.

Sul bilancio complessivo del 2023 negli eventi in pista: “Questa stagione in pista è stata deludente, ne prendo atto e lo accetto. Non sempre si può andare a cannone, dobbiamo fare i conti con il nostro fisico e con la testa. Sono sereno, so che possono capitare degli anni così e mi sono sempre rialzato la stagione successiva con degli obiettivi raggiunti“.

Foto: Fidal/Colombo