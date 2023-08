A che ora la Finale dei 100 metri ai Mondiali? Programma, corsie, dove vederla in tv

La Finale dei 100 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera andrà in scena domenica 20 agosto alle ore 19.10. L’atto conclusivo della gara regina della rassegna iridata si preannuncia altamente spettacolare e incerto: nel corso di questa stagione ha infatti regnato l’equilibrio, non c’è il favorito indiscusso della vigilia e si potrebbero aprire svariati scenari a Budapest. Nella capitale ungherese assisteremo allo scontro diretto tra i migliori otto velocisti del Pianeta.

Purtroppo non ci sarà Marcell Jacobs. Il Campione Olimpico è cresciuto in semifinale e ha chiuso in 10.05, fermandosi a quattro centesimi dal passaggio del turno. Resta fuori anche lo statunitense Fred Kerley: il Campione del Mondo uscente non potrà difendere il titolo. I due favoriti della vigilia sono l’americano Noah Lyles (Campione del Mondo dei 200 metri) e il giamaicano Oblique Seville, ma attenzione al coriaceo kenyano Ferdinand Omanyala.

Ci proveranno il britannico Zharnel Hughes (detentore della miglior prestazione mondiale stagionale con 9.83) e il botswano Letsile Tebogo (primatista mondiale under 20). Completano il parterre il giapponese Abdul Hakim Sani Brown, il giamaicano Ryiem Forde e soprattutto lo statunitense Christian Coleman (Campione del Mondo nel 2019).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della Finale dei 100 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera. La gara regina della rassegna iridata sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Eurosport 1; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE 100 METRI MONDIALI ATLETICA

Domenica 20 agosto

Ore 19.10 Finale 100 metri – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Eurosport 1

CHI CORRE LA FINALE DEI 100 METRI AI MONDIALI: LE CORSIE

Corsia 2: Ryiem Forde (Giamaica)

Corsia 3: Letsile Tebogo (Botswana)

Corsia 4: Christian Coleman (USA)

Corsia 5: Zharnel Hughes (Gran Bretagna)

Corsia 6: Noah Lyles (USA)

Corsia 7: Oblique Seville (Giamaica)

Corsia 8: Abdul Hakimi Sani Brown (Giappone)

Corsia 9: Ferdinand Omanyala (Kenya)

PROGRAMMA FINALE 100 METRI MONDIALI ATLETICA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204) ed Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse