Atletica, Kennedy morde l’antipasto di Diamond League! Moon battuta col mondiale stagionale. Molinarolo sesta

A Zurigo (Svizzera) si è consumato l’antipasto della tappa della Diamond League che andrà in scena domani sera allo Stadio Letzigrund. Il massimo circuito internazionale itinerante è ripartito dalla località elvetica con la gara di salto con l’asta femminile, dove si sono date battaglia le due fresche Campionesse del Mondo in coabitazione, ovvero l’australiana Nina Kennedy e la statunitense Katie Moon. Dopo l’accordo di settimana scorsa a Budapest, necessario per portarsi a casa entrambe la medaglia d’oro iridata, le due atlete si sono fronteggiate a viso aperto.

L’oceanica si è imposta grazie ai 4.91 metri superati al primo assalto, ovvero un centimetro sopra alla quota valsa il titolo iridato. Si tratta della miglior prestazione mondiale stagionale, del record continentale e del primato del meeting. In precedenza si era salvata in extremis valicando 4.76 soltanto al terzo assalto. L’americana ha invece centrato 4.81 alla prima come l’avversaria, ha rinunciato al 4.86 centrato dalla rival e poi ha commesso un errore a 4.91, decidendo di passare a 4.96 dove non è riuscita a ribaltare la situazione con le ultime due prove rimaste a disposizione. L’altra statunitense Sandi Morris ha completato il podio (4.76 alla terza), precedendo la svizzera Angelica Moser (4.66 alla seconda) e la britannica Molly Caudery (4.66 alla terza).

Elisa Molinarolo è tornata in pedana dopo il nono posto ai Mondiali. La poliziotta, che nella capitale ungherese aveva siglato il personale di 4.65 metri diventando la prima azzurra a spingersi in un atto conclusivo iridato di questa specialità, ha valicato 4.51 metri al primo tentativo (in precedenza un errore alla quota d’ingresso di 4.36). La veneta è poi passata a 4.66 metri, incappando in tre errori: sesto posto finale in un contesto di assoluto spessore, l’esperienza deve essere archiviata in maniera positiva.

Foto: Lapresse