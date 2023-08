WTA Montreal 2023, ottimo esordio di Jasmine Paolini: sconfitta Vekic in due set

Grande vittoria di Jasmine Paolini all’esordio nel WTA 1000 di Montreal. Sul cemento statunitense, l’italiana classe 1996 (n.50 del ranking) disputa un ottimo match contro la croata Donna Vekic (n.22 al mondo) e si impone per 7-6(3) 6-2 in un’ora e 44 minuti di gioco. Al secondo turno la nostra portacolori affronterà la vincente della sfida tra le statunitensi Venus Williams e Madison Keys.

Paolini parte con determinazione e, dopo aver vinto il primo game, mette subito pressione alla sua avversaria. Vekic però riesce ad annullare due palle break e ad agguantare in seguito l’1-1. Caricata dai salvataggi, la croata alza il ritmo in risposta e strappa il servizio all’italiana, prima di salire sul 3-1. Paolini non ci sta e reagisce subito: l’italiana tiene il turno di battuta nel quinto game e nel gioco successivo trova il controbreak che vale il 3-3. A questo punto il set prosegue senza altre possibilità d’allungo fino al decimo game, quando la nostra portacolori, sul 5-4 in suo favore, si procura un set point. Vekic però non molla nel momento di maggior pericolo e prima annulla la minaccia e poi si porta sul 5-5. Nei successivi due giochi le due tenniste tengono agilmente i loro turni di battuta e si arriva così al tie-break. Qui Paolini inizia decisamente meglio e vola sul 6-1. Con le spalle al muro la croata prova a rimontare, salendo fino al 3-6, ma poi l’italiana trova il punto del 7-3 e vince dunque il primo set.

Sulle ali dell’entusiasmo Paolini comincia con grande grinta il secondo parziale e conquista il break in apertura. Vekic prova subito a reagire, ma la sua avversaria annulla tre palle del controbreak e poi sale sul 2-0. La croata ha poi altre due chance per pareggiare nel quarto game, ma non riesce a convertirle e la nostra portacolori non perdona portandosi subito dopo sul 3-1, prima di prendersi addirittura il 4-1 grazie a un grande game in risposta. Con il morale alle stelle per il risultato molto favorevole, l’italiana trova poco più tardi il 5-1 e poi, dopo aver subito il 5-2, non ha problemi a chiudere la partita con un ottimo turno di servizio (6-2).

STATISTICHE – Paolini vince meno punti della sua avversaria con la prima in campo (64% contro il 66% di Vekic), ma fa una grande differenza con la seconda (61% contro il 43% della croata). A pesare sul risultato finale sono anche le 3 palle break convertite (sulle 7 avute) dalla nostra portacolori contro l’una (su 6) della sua avversaria, in un match in cui la nativa di Castelnuovo di Garfagnana conquista complessivamente 80 punti contro i 69 della numero 22 al mondo.

Photo LiveMedia/Massimiliano Carnabuci