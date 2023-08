Atletica, Great Nnachi bagna l’azzurro: splendido argento nell’asta agli Europei Under 20

Great Nnachi ha conquistato una splendida medaglia d’argento nel salto con l’asta agli Europei Under 20 di atletica leggera. La piemontese aveva potuto fare il proprio debutto in azzurro soltanto in primavera, visto che aveva ricevuto la nazionalità italiana lo scorso autunno dopo avere compiuto i 18 anni (è figlia di immigrati di origine nigeriana, ma lei è nata in Italia e ha dovuto aspettare la maggiore età per ottenere la cittadinanza).

L’appuntamento di Gerusalemme era il primo grande evento internazionale a cui prendeva parte con la Nazionale e ha saputo fare subito centro. L’atleta della Battaglio Cus Torino è entrata in gara con convinzione a 4.05 metri e ha prontamente valicato l’asticella, riuscendo nell’obiettivo anche alla quota superiore di 4.15 e balzando prontamente in zona podio. Purtroppo a 4.25 ha commesso un errore e ha deciso di riservarsi due tentativi a 4.35 per provare a scalzare la svedese Sara Winberg (poi trionfatrice con 4.25 alla prima) dalla testa della classifica, non riuscendo però nell’onorevole intento.

Great Nnachi porta a casa un alloro di grande pregio, giusto premio per l’abnegazione e i sacrifici compiuti nella prima parte della carriera, condividendo il secondo gradino del podio con la lituana Rugile Miklyciute. Una misura superiore è nelle corde della nostra portacolori che dieci giorni fa ha saltato 4.25 ai Campionati Italiani di Molfetta e che il 27 maggio si era spinta a 4.30 metri, eguagliando il proprio personale stabilito lo scorso anno.

L’allieva di coach Luciano Gemello, che era stata anche insignita del titolo di Alfiere della Repubblica Italiana da parte di Sergio Mattarella, sembra avere di fronte a sè un futuro davvero molto interessante, anche perché i margini di miglioramento dal punto di vista tecnico e agonistico sono innumerevoli. L’Italia ha così conquistato la settima medaglia in questa spedizione nella capitale israeliana (2 ori, 2 argenti e 3 bronzi).

Foto: Grana/FIDAL