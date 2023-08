Atletica, l’Italia risplende agli Europei Under 20: Furlani, Bertelli e Nnachi, futuro assicurato. E il medagliere…

L’Italia è stata grande protagonista agli Europei Under 20 di atletica leggera: quinto posto nel medagliere con 7 allori complessivi (2 ori, 3 argenti, 2 bronzi) e secondo posto nella classifica a punti con 111,5 alle spalle della Germania. Risultati di grande respiro a Gerusalemme, dove il Bel Paese ha dimostrato di essere ai vertici della disciplina anche con il settore giovanile. Nella capitale israeliana abbiamo assistito all’ennesima riprova del talento assoluto di Mattia Furlani, che ha trionfato nel salto in lungo con un perentorio balzo da 8.23 metri e ora si lancia verso i Mondiali Assoluti, dove potrà essere uno degli outsider di lusso.

Simone Bertelli ha conquistato la medaglia d’oro nel salto con l’asta con un solido balzo da 5.40 metri e sembra avere ampi margini di miglioramento per poter dire la sua anche ai piani superiori. Grande gioia per Great Nnachi, argento nel salto con l’asta al vero esordio con la maglia azzurra dopo aver dovuto aspettare la maggiore età per ricevere la cittadinanza italiana: attenzione a questo prospetto che sembra avere grinta, carisma e doti tecniche per poter emergere.

Il salto in alto tricolore è ormai una scuola acclarata ed ecco che è emerso anche Edoardo Stronati, battuto soltanto dal figlio del Campione Olimpico di Atene 2004: chissà che non possa ripercorrere le orme di Gianmarco Tamberi. La velocità continua a regalare soddisfazioni ed ecco il bronzo di Daniele Groos sui 200 metri, mentre la marcia italiana non delude mai come confermano l’argento di Giulia Gabriele e il bronzo di Giuseppe Disabato sui 10.000 metri.

Foto: Grana/FIDAL