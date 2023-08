L’Italia della staffetta 4×400 metri maschile ha chiuso al settimo posto, in virtù della squalifica del Botswana, con il crono di 3:01.23, la finale dei Mondiali 2023 di atletica leggera, che si chiuderanno questa sera a Budapest, in Ungheria. I quattro azzurri hanno parlato a caldo ai microfoni della Rai, ne riportiamo le dichiarazioni seguendo l’ordine delle frazioni in cui hanno corso gli azzurri.

Edoardo Scotti: “Ho saputo oggi dopo pranzo che sarei partito al lancio, sono contento della prestazione e del gruppo, che è giovane“. Riccardo Meli: “Stamattina ho saputo che dovevo correre, ero dispiaciuto per Sibilio, mi dispiace di non essere abbastanza competitivo per sostituirlo. Tra uno o due anni potremo dire la nostra, non soltanto per entrare in finale“.

Lorenzo Benati: “Voto 7, rispetto a ieri era un’altra gara. Bisogna pensare che io e Scotti veniamo da infortuni, Re ha avuto problemi: abbiamo fatto quello che potevamo fare“. Davide Re: “La squadra è giovane, oggi siamo tutti un po’ rammaricati, ma siamo settimi con Sibilio out, Aceti out, una squadra che ha avuto un sacco di casini, infortuni, ma siamo arrivati settimi e siamo qui“.

Foto: LaPresse