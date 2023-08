Atletica, Europei Under 20: l’Italia festeggia il tris. Bertelli dorato, Gross sprint di bronzo, Gabriele argento

Grande giornata per l’Italia agli Europei Under 20 di atletica leggera. La nostra Nazionale ha festeggiato tre medaglie: Simone Bertelli ha trionfato nel salto con l’asta, Giulia Gabriele ha sorriso con uno splendido argento nei 10.000 metri di marcia, Daniele Groos si è messo al collo un bronzo di lusso sui 200 metri.

RISULTATI EUROPEI UNDER 20 ATLETICA

SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – La gara vinta da Simone Bertelli. Clicca qui per la cronaca.

10.000 METRI DI MARCIA (FEMMINILE) – La gara dell’argento di Giulia Gabriele. Clicca qui per la cronaca.

200 METRI (MASCHILE) – La gara del bronzo di Daniele Groos. Clicca qui per la cronaca.

200 METRI (FEMMINILE) – L’avvincente spalla a spalla tra la svedese Nora Lindahl e l’ungherese Alexa Sulyan si risolve in favore della scandinava per appena otto millesimi (23.252 contro 23.260). Terzo posto per la britannica Success Eduan (23:34), Elisa Valensin chiude al settimo posto (23.77).

LANCIO DEL MARTELLO (MASCHILE) – Il finlandese Max Lampinen ha trionfato con un sontuoso 79.72, riuscendo a battere il cipriota Iosif Kesidis (77.73) e l’ungherese Miklos Cseko (76.87).

400 METRI (MASCHILE) – Il danese Jonas Gunnleivsson trionfa in 45.86, lasciandosi alle spalle il britannico Charlie Carvell (46.08) e il polacco Maksymilian Szwed (46.31). Il nostro Matteo Di Benedetto chiude in ottava posizione (47.71).

400 METRI (FEMMINILE) – Affermazione rimarchevole della ceca Lurdes Manuel in 51.94, che precede la francese Alexe Deau (52.53) e l’olandese Myrte van der Schoot (52.85).

1500 METRI (MASCHILE) – L’olandese Niels Laros ha letteralmente dominato in 3:56.78. Argento per l’austriaco Kevin Kamenschak (3:59.73), bronzo al ceco Ondrej Gajdos (4:00.98). Manuel Zanini è quarto in 4:01.63.

1500 METRI (FEMMINILE) – La turca Dilek Kocak si impone in 4:16.86, sul podio salgono anche la danese Sofia Thoegersen (4:17.08) e la ceca Natalie Millerova (4:18.92). Matilde Prati chiude in quinta posizione (4:20.85).

3000 METRI (MASCHILE) – Lo svedese Jonathan Grahn conquista il titolo in 8:44.67, avendo la meglio nei confronti dell’irlandese Nicholas Griggs (8:45.69) e del britannico Bradley Giblin (8:47.26). Ottavo posto per Alessandro Morotti (8:51.37).

3000 METRI (FEMMINILE) – Maestoso assolo della lettone Agate Caune (8:53.20), che demolisce la concorrenza della polacca Zuzanna Wiernicka (9:21.40) e della tedesca Sofia Benfares (9:25.42). La nostra Laura Ribigini è settima in 9:38.86.

3000 SIEPI (FEMMINILE) – Tutto facile per la ceca Karolina Jarosova (10:04.57), sul podio anche la tedesca Adia Budde (10:07.34) e la greca Vasiliki Kallimogianni (10:08.44).

SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Angelina Topic vince superando 1.90 al primo assalto. Alle sue spalle l’estone Elisabeth Pihela (1.88) e la tedesca Joana Herrmann (1.86).

GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Doppietta tedesca firmata da Lasse Schulz (20.21) e Lukas Schober (19.76), terzo il greco Dimitrios Antonatos (19.31).

Foto: Grana/FIDAL