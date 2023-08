Atletica, Giulia Gabriele sul podio da minorenne agli Europei Under 20! Splendido argento nella marcia

Giulia Gabriele ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella 10.000 metri di marcia agli Europei Under 20 di atletica leggera, andata in scena questa mattina a Gerusalemme (Israele) a partire dalle ore 07.00 locali sotto un bel sole. L’azzurra ha fatto gara di testa in maniera brillante fino al sesto chilometro, quando è poi partita la micidiale progressione della spagnola Sofia Santacreu, davvero insostenibile per la nostra portacolori.

La 17enne (diventerà maggiorenne soltanto l’11 novembre), ha tagliato il traguardo con il tempo di 46:57, secondo crono della carriera su questa distanza, superiore soltanto al personale di 46:32 siglato lo scorso 3 giugno a Tivoli e inferiore al 47:24 con cui tre settimane fa vinse i Campionati Italiani di categoria a Grosseto. Si tratta dell’ennesima riprova del talento innato di questa atleta, che in primavera ha vinto la 10 km juniores agli Europei a squadre in quel di Podebrady. L’atleta tesserata per la Fiamme Gialle Simoni ha dimostrato un ottimo piglio agonistico e ha sfoderato una buona tecnica nel tacco e punta, facendo capire di avere interessanti margini di miglioramento: in futuro potrà anche togliersi delle soddisfazioni.

Giulia Gabriele ha chiuso alle spalle dell’indomabile Sofia Santacreu, capace di trionfare in 46:00 (personale). Per larghi tratti si è cullato il sogno di avere due italiane sul podio, visto che Giada Traina è rimasta nel gruppo delle migliori 4 fino alle progressione di Santareu. L’azzurra tesserata per l’Atletica Livorno, lo scorso anno ottava ai Mondiali Under 20, non è però riuscita a resistere alla francese Ana Delahaie nel finale e si è così dovuta accontentare della quarta piazza in 47:17, cinque secondi dietro alla transalpina. Michelle Cantò ha chiuso al sesto posto con il suo personale di 48:00.

