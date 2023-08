Atletica, Daniele Groos rasenta il muro dei 21” ed è bronzo sui 200 agli Europei Under 20!

Daniele Groos ha conquistato una splendida medaglia di bronzo sui 200 metri agli Europei Under 20 di atletica leggera. L’azzurro è riuscito ad agguantare il risultato di lusso sul mezzo giro di pista a Gerusalemme (Israele), tagliando il traguardo con il tempo di 21.01 (1,0 m/s di vento a favore).

Si tratta del nuovo personale per il 22enne, che lo scorso 23 luglio corse in 21.26 a Grosseto. Il laziale ha accarezzato il muro dei 21 secondi, che in realtà aveva già sfondato in mattinata durante la semifinale, ma il 20.93 era stato condizionato da una brezza di 3,2 m/s, ben oltre il limite del consentito per omologare le prestazioni.

Il portacolori dell’Atletica Futura Roma ha conquistato la quarta medaglia per l’Italia in questa rassegna continentale di categoria dopo il doppio trionfo di Mattia Furlani (salto in lungo) e Simone Bertelli (salto con l’asta), oltre all’argento di Giulia Gabriele nei 10.000 metri di marcia. Il Bel Paese continua a dire la sua anche nella velocità e può guardare con ottimismo al prossimo futuro. La gara è stata vinta dal polacco Marek Zakrzewski (20.63) davanti all’olandese Timo Spiering (20.97).

Foto: Grana/FIDAL