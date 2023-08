Atletica, Simone Bertelli decolla nell’oro: l’asta è italiana, trionfo agli Europei Under 20!

Simone Bertelli ha firmato una strepitosa magia a Gerusalemme e si è laureato Campione d’Europa Under 20 nel salto con l’asta. Il piemontese era uno dei grandi favoriti della vigilia, dopo che in inverno era volato a 5.51 metri (record italiano juniores al coperto) e che nella prima parte d’estate era stato capace di issarsi a 5.45 in quel di Ginevra e di vincere i Campionati Italiani Assoluti con un balzo da 5.40 a Molfetta. La pressione non ha frenato il nostro portacolori, che con freddezza ha vinto ed è riuscito a salire sul gradino più alto del podio.

Il 18enne si è reso protagonista di una gara di assoluto spessore tecnico, a conferma di un talento molto solido e con ampi margini di miglioramento: è entrato in gara a 5.20 e ha valicato la quota alla seconda prova, gli è servito il secondo tentativo anche a 5.30, ma a 5.40 ha firmato lo scacco matto superando la quota al primo assalto e superando lo svizzero Valentin Imsand, fino a quel momento al comando e riuscito nell’intento soltanto al secondo salto. Il duello si sposta a 5.50, dove entrambi commettono tre errori. La medaglia d’oro finisce al collo dell’azzurro tesserato per la Safatletica Piemonte, allenato da Riccardo Frati e lo scorso anno eliminato in qualifica ai Mondiali Under 20.

Simone Bertelli è ormai entrato in una nuova dimensione e ora sarà chiamato a fare uno scatto in più nella prossima stagione, cercando di andare con stabilità oltre i 5.50 e provando a ispezionare nuovi orizzonti. Argento per il già citato Imsand, bronzo invece per il turco Erdem Tilki (5.30 alla prima) davanti al polacco Michal Gawenda (5.30 alla seconda). Federico Bonanni chiude al quinto posto dopo aver superato 5.20 alla prima e aver fallito i tre assalti a 5.30. L’Italia festeggia il secondo titolo in questa spedizione dopo quello conquistato ieri da Mattia Furlani nel salto in lungo con un roboante volo da 8.23 metri.

Foto: Girotti/FIDAL