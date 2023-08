Atletica, Simone Bertelli vince gli Europei U20: “Esplosione di emozioni, peccato per il 5.50”

Simone Bertelli ha firmato una strepitosa magia a Gerusalemme e si è laureato Campione d’Europa Under 20 nel salto con l’asta. Il piemontese era uno dei grandi favoriti della vigilia, dopo che in inverno era volato a 5.51 metri (record italiano juniores al coperto) e che nella prima parte d’estate era stato capace di issarsi a 5.45 in quel di Ginevra e di vincere i Campionati Italiani Assoluti con un balzo da 5.40 a Molfetta. La pressione non ha frenato il nostro portacolori, che con freddezza ha vinto ed è riuscito a salire sul gradino più alto del podio.

Simone Bertelli ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Fantastico! Non ci credevo quando i miei compagni di squadra sono venuti ad abbracciarmi ed è stata un’esplosione di emozioni. Ho lavorato tanto per questo risultato, con il mio coach Riccardo Frati e i miei compagni di allenamento a Torino. Un obiettivo che ho inseguito dall’inizio della stagione, ci ho creduto e finalmente l’ho raggiunto“.

L’azzurro ha poi proseguito: “Nei primi salti ho fatto qualche errore, ma il 5,40 è arrivato quando ci voleva. Spero di salire sempre di più, mi dispiace per aver mancato 5,50 e c’ero davvero vicino, avrebbe dato qualcosa in più a questa gara ma sarà per una delle prossime. Dietro a questo successo c’è tutto il team azzurro e il mio amico Federico Bonanni, in pedana con me oggi. È il miglior riscatto che potessi prendermi dopo aver mancato la finale mondiale under 20 dell’anno scorso. E ora voglio continuare a lavorare per stare sempre in cima!”.

Foto: Grana/FIDAL