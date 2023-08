Atletica, Elisa Molinarolo demolisce il personale e vola in finale nell’asta con 4.65 ai Mondiali! Out Bruni

Italia a due volti nelle qualificazioni femminili del salto con l’asta ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest. L’azzurra sulla carta meno quotata, Elisa Molinarolo, si è davvero superata migliorando per ben due volte il record personale e ottenendo la qualificazione per la Finale con uno splendido 4.65, mentre la primatista nazionale Roberta Bruni è stata eliminata.

La 29enne veneta vantava un 4.56 come PB (stampato lo scorso 28 maggio a Caorle), ma oggi ha trovato la gara della vita saltando al primo tentativo 4.20, 4.35, 4.50, 4.60 ed infine 4.65 dopo due errori. Una misura sufficiente per ottenere la cosiddetta Q grande e approdare all’atto conclusivo della rassegna iridata, in programma nella sessione serale di mercoledì 23 agosto.

Sono proprio 12 le atlete capaci di saltare 4.65, garantendosi il pass per la Finale. Tra queste spicca l’assenza della fuoriclasse greca Aikaterini Stefanidi, penalizzata da un evidente problema fisico riscontrato in riscaldamento. Nulla da fare purtroppo per Bruni, in difficoltà fin dall’inizio della serie con un 4.35 superato al terzo tentativo (4.20 saltato al primo) per poi collezionare tre errori a 4.50.

