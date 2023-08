Atletica, Davide Re: “Il mio obiettivo è correre sotto i 45″, bisognerà osare un po’ di più in semifinale”

Davide Re centra l’ingresso in semifinale nei 400 metri piani maschili ai Mondiali 2023 di atletica leggera: l’azzurro, dopo il quarto posto nella quarta serie con il crono di 45.07, personale stagionale, deve attendere tutti i tempi di ripescaggio per poi staccare il pass per l’ultimo atto con il 20° tempo assoluto.

L’analisi della gara proposta dall’azzurro: “Ero abbastanza tranquillo di essere in semifinale con 45.07, l’ultimo è entrato con 45.24, batterie toste insomma. Mi sono piaciuto abbastanza, ero sempre in controllo della situazione, ma siamo tutti vicini“.

La tattica di gara dell’italiano in semifinale sarà differente, per tentare l’ingresso tra i migliori otto: “Con 44″ alto non dico che si entra in finale, però il mio obiettivo è correre sotto i 45″. Bisognerà osare un po’ di più, e poi o la va o la spacca“.

