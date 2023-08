Atletica, Mondiali 2023: Davide Re trova la qualificazione in semifinale sui 400 con una gran rimonta

Un redivivo Davide Re trova il miglior riscontro cronometrico dell’anno quando più conta e si qualifica per le semifinali sui 400 metri ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest (in Ungheria). Il trentenne azzurro ha corso un notevole 45″07 in batteria, ritoccando il record stagionale e centrando l’obiettivo della vigilia.

Il primatista italiano ha messo in scena la consueta distribuzione dello sforzo sul giro di pista, andando in progressione nella seconda metà di gara dopo 200 metri in controllo e recuperando tanto terreno sui primi proprio nel rettilineo conclusivo. Una rimonta notevole ma non sufficiente per arrivare nella top3 della sua heat che garantiva la qualificazione automatica.

In ogni caso il suo 45″07 è valso il passaggio del turno grazie al quarto (su 6 disponibili) tempo di ripescaggio assoluto tra tutte le batterie del mattino. Da segnalare la splendida prestazione del norvegese Havard Bentdal Ingvaldsen, autore del miglior tempo in 44″39 (nuovo record nazionale, vicinissimo al primato europeo) davanti al fenomeno sudafricano Wayde Van Niekerk (44″57) e al bahamense Steven Gardiner (44″65).

Foto: Lapresse