Atletica, Dalia Kaddari: “Avevo voglia di correre e di riscattarmi, ero molto tesa”

Missione compiuta per Daria Kaddari nelle batterie dei 200 metri donne di questi Mondiali 2023 di Budapest (Ungheria). Impegnata nell’ultima batteria, l’azzurra ha concluso in quarta posizione con il crono di 22.67 nella heat vinta dalla britannica Dina Asher-Smith (22.46) davanti all’ivoriana Maboundou Koné (22.55) e alla britannica Kayla White (22.62).

Buona la prestazione della nostra portacolori, a sfiorare il proprio personale di 3 centesimi, consapevole che fin dalle batterie sarebbe stato necessario spingere per essere in semifinale. Ce l’ha fatta Dalia, rientrando nel novero dei migliori tempi di ripescaggio.

Al termine della prova, l’atleta nostrana si è lasciata andare anche a un pianto liberatorio: “Tanta emozione e voglia di riscatto ricatto, non è iniziata come volevo la stagione. Avevo in mente di fare il mio personale, ci sono andata vicina e sono davvero felice. C’era tensione, non lo nego, la mia idea era quella di passare il turno, correndo forte. Avevo tanta voglia di gareggiare e di dimostrare quello che valgo“, ha ammesso la nostra portacolori ai microfoni di RaiSport HD.

Vedremo se la nostra portacolori riuscirà ad avvincere il crono di Libania Grenot (22.56), cioè il record italiano, in semifinale. Ci proverà Kaddari.

