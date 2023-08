Atletica, Daisy Osakue: “Sono venuta ai Mondiali serena, voglio affrontare le prossime gare col sorriso”

Daisy Osakue si qualifica col brivido alla finale del lancio del disco femminile ai Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso a Budapest, in Ungheria: l’azzurra, settima nel Gruppo A, è poi scivolata al 12° ed ultimo posto dopo la fine del Gruppo B, occupando così l’ultimo slot utile per disputare l’ultimo atto.

Ai microfoni della RAI le parole a caldo dell’azzurra, rilasciate prima del termine delle qualificazioni: “Sono venuta qui serena, ci tenevo ad uscire con il sorriso, ma il nullo al primo lancio mi ha condizionato, perché poi mi sono trattenuta. Il primo era lungo, ma ho pizzicato il cordolo col piede sinistro“.

L’azzurra tiene a sottolineare quanto sia importante lo stato d’animo con cui affrontare le competizioni: “E’ il mio terzo Mondiale, ma è il primo che faccio serenamente, spero sia di buon auspicio per il futuro, voglio poter affrontare le prossime gare col sorriso. Voglio sperare nella qualificazioni e tengo le dita incrociate“.

Foto: LaPresse