Atletica, Mondiali 2023: Daisy Osakue si salva per il rotto della cuffia e va in finale nel lancio del disco

Una Daisy Osakue non brillante riesce comunque a strappare una sofferta qualificazione per la Finale nel lancio del disco femminile ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest (in Ungheria). La primatista italiana ha ottenuto un opaco 61.31, chiudendo al settimo posto nel Gruppo A per poi scivolare in dodicesima posizione assoluta dopo lo svolgimento del secondo raggruppamento.

Dopo un primo lancio attorno ai 62 metri ma nullo di pedana, la torinese al secondo non è andata oltre un negativo 58.77 ritrovandosi praticamente spalle al muro in vista della terza rotazione. All’ultimo tentativo Osakue ha raggiunto quota 61.31 metri, misura distante oltre 3 metri dal suo record nazionale siglato lo scorso 11 giugno con 64.57. Daisy ha staccato il pass per l’atto conclusivo con l’ultima posizione utile, davanti alla svedese Vanessa Kamga 13ma e prima delle escluse con 60.02 metri.

Miglior misura assoluta della mattinata con 67.14 per la statunitense campionessa olimpica in carica Valarie Allman, ma hanno superato quota 64 metri (lo standard richiesto per ottenere la qualificazione automatica) anche la cinese Bin Feng con 65.68, la croata Sandra Perkovic con 65.62, la tedesca Claudine Vita con 64.51 e l’americana Laulauga Tausaga con 64.34.

Foto: Lapresse