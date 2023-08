Atletica, com’è piazzato Mattia Furlani nelle classifiche mondiali? La graduatoria delle prestazioni verso Budapest

Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo agli Europei Under 20 di atletica leggera. Il giovane fuoriclasse italiano si è imposto a Gerusalemme con un roboante balzo da 8.23 metri, nonostante un vento contrario di 0,2 m/s. Il laziale si è scatenato in apertura di gara e al primo tentativo si è proiettato verso il titolo continentale di categoria, ma poi ha tremato quando il quotato bulgaro Bozhidar Saraboyukov ha piazzato un superbo 8.22 al secondo assalto. E ora si sogna in grande verso i Mondiali Assoluti, in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto.

Mattia Furlani occupa il 15mo posto nelle liste mondiali stagionali con il balzo da 8.24 metri firmato lo scorso 4 giugno al Meeting di Hengelo. L’azzurro si è avvicinato a quella misura in occasione del trionfo odierno di Gerusalemme (8.23), senza dimenticarsi di due 8.07 nella capitale israeliana. Il 18enne sembra avere ormai guadagnato una certa stabilità su certi livelli, con un risultato di questo calibro si può entrare sicuramente nella finale dei Mondiali e poi, una volta raggiunto l’atto conclusivo, si potrà cercare di alzare ulteriormente l’asticella.

Nel corso di un’annata agonistica particolarmente frizzante ben 21 atleti si sono epsressi sopra 8.20 e otto hanno sfondato il muro di 8.30. Una coppia indiana si trova ai vertici delle graduatorie: Jeswin Aldrin primeggia con 8.42 precedendo il connazionale Sreeshankar (8.41). Alle loro spalle il taiwanese Yu-Tang Lin (8.40) e il formidabile greco Miltiadis Tentoglou (8.38 per il Campione Olimpico e del Mondo).

Dietro all’ellenico troviamo il giamaicano Wayne Pinnock (8.37), il cubano Maykel Massò (8.36), lo statunitense Marquis Dendy (8.34), lo svizzero Simone Ehammer (8.32). In top-10 anche il colombiano Arnovis Dalmero (8.29), il namibiano Chenault Coetzee (8.27) e il giamaicano Tajay Gayle (8.27). Meglio di Furlani hanno fatto anche il giapponese Hiromichi Yoshida (8.26), il giamaicano Carey McLeod (8.26) e il cinese Jianan Wang (8.26). Di seguito la classifica mondiale stagionale di salto in lungo.

