Atalanta-Monza, Serie A: quando si gioca? Data, calendario, programma, orario, tv e streaming

La Serie A non si ferma. Il secondo turno deve ancora terminare ma si pensa già alla giornata che verrà: la terza. La massima serie italiana è pronta a regalare forti emozioni anche in quello che è il prossimo weekend. Tra le diverse formazioni già proiettate alla prossima giornata, troviamo ovviamente Atalanta e Monza che hanno già giocato in questo secondo turno. I nerazzurri e i biancorossi proveranno a rispettare le aspettative: ci si attende un gran match.

La Dea guidata da Gian Piero Gasperini è partita benissimo alla prima giornata. Le due reti rifilate al Sassuolo hanno regalato i tre punti ai bergamaschi oltre al primo gol in Italia di De Ketelaere. Nella seconda uscita però, il Frosinone a sorpresa si è imposto sull’Atalanta adesso vogliosa di riscatto. Il Monza invece, dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Inter a San Siro, si è ripreso in casa all’U-Power Stadium contro l’Empoli, grazie alla doppietta di Colpani

Insomma vedremo presto chi riuscirò a spuntarla. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio il palinsesto tv e streaming di Atalanta-Monza, match valido per la 3a giornata della Serie A.

Sabato 2 settembre

Ore 20.45 Atalanta-Monza – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go.

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202).

Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go per gli abbonati.

Foto: LaPresse