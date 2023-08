Arrampicata sportiva, Jakob Schubert vince la combinata boulder+speed ai Mondiali e vola alle Olimpiadi

Jakob Schubert ha conquistato la medaglia d’oro nel boulder+lead ai Mondiali 2023 di arrampicata sportiva, che si sono conclusi oggi a Berna (Svizzera). Il fuoriclasse austriaco si è imposto nella combinata tecnica che alle Olimpiadi di Parigi 2024 assegnerà le medaglie (l’altro titolo verrà messo in palio singolarmente nello speed, dove il nostro Matteo Zurloni è l’attuale detentore del titolo iridato).

Il 32enne aveva chiuso il boulder al secondo posto, ad appena un decimo di distacco dal giapponese Tomoa Narasaki (99.7 contro 99.6, solo loro due avevano risolto completamente tutti e quattro i problemi), e poi nel lead è risultato il migliore toccando quota 42 (84 punti). Il nativo di Innsbruck si è imposto con il punteggio complessivo di 183.6 e si è così messo al collo il secondo alloro di questa rassegna dopo il trionfo ottenuto nel lead pochi giorni fa.

Jakob Schubert si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera: quattro nel lead (2012, 2018, 2021, 2023) e due in combinata (il precedente nel 2018, ma ai tempi si gareggiava anche nello speed). L’austriaco, che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 conquistò il bronzo nella combinata, aveva già festeggiato in questo format agli Europei 2022 e ora si candida per essere il grande favorito ai prossimi Giochi Olimpici, a cui si è qualificato proprio grazie al risultato odierno.

Festeggiano il pass a cinque cerchi anche gli altri due atleti saliti sul podio, ovvero lo statunitense Colin Duffy (160.7) e il già citato giapponese Tomoa Narasaki (156.7), capace di lasciarsi alle spalle il connazionale Sorato Anraku (149.1), il britannico Tony Robert (143.4) e il fuoriclasse ceco Adam Ondra (141.2). Gli italiani erano stati eliminati in qualifica, il migliore era stato Stefano Ghisolfi con il 24mo posto.

