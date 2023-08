Arrampicata sportiva, i Mondiali si aprono col boulder: azzurri eliminati in qualifica, Sorato primeggia

A Berna (Svizzera) sono incominciati i Mondiali 2023 di arrampicata sportiva. Ad aprire le danze sono state le qualificazioni del boulder maschile, dove hanno primeggiato i giapponesi Anraku Sorato (5t5z 11 10) e Yoshiyuki Ogata (5t5z 11 7) davanti al francese Sam Avezou (3t5z 5 8) e al tedesco Yannick Flohé (5t5z 18 14). Più distaccati gli altri nipponici Kokoro Fujii (3t5z 5 8), Tomoa Narasaki (4t5z 4 7) e Meichi Narasaki (3t5z 7 12).

Gli italiani non sono purtroppo riusciti a qualificarsi per le semifinali: Gabriele Moroni 37mo (1t4z 1 16), Marcello Bombardi 45mo (1t3z 1 11), Filip Schenk 49mo (1t4z 2 6), Stefano Ghisolfi 61mo (1t2z 2 4), Giorgio Tomatis 79mo (1t1z 2 2). Ricordiamo che l’arrampicata sportiva è presente alle Olimpiadi e a Parigi 2024 assegnerà ben quattro titoli (due per sesso) con lo speed e la combinata tecnica boulder+lead. La rassegna iridata proseguirà domani (mercoledì 2 agosto) con le qualificazioni del lead femminile.

Foto: Lapresse