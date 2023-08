Arctic Race of Norway 2023: Alberto Dainese imperiale in volata ad Alta! E’ il primo leader

Alberto Dainese si impone con una volata imperiale nella prima tappa dell’Arctic Race of Norway: il corridore italiano della DSM conquista la quinta vittoria della carriera e si prende quindi la maglia di leader. Una dimostrazione di forza evidente nei confronti degli altri velocisti e una condizione spaziale per il nativo di Abano Terme nella giornata del ritiro di Leknessund.

Una prima frazione pianeggiante che vede l’attacco di sei corridori ad animare la corsa: Lewis Bower (Equipe continentale Groupama-FDJ), Fergus Browning (Trinity Racing), Johan Ravnøy (Team Coop – Repsol), Trym Brennsæter (Equipe continentale Groupama-FDJ), Torbjørn Andre Røed (Above & Beyond Cancer Cycling p/b Bike World) e Benjamin Perry (Human Powered Health).

Davanti rimangono solo Bower, Browning e Ravnøy che accumulano punti preziosi per il gran premio della montagna di Bossekop, ma vengono raggiunti a 16 chilometri dalla conclusione. Da questo momento in poi comincia una fase di anarchia, con diversi attacchi in gruppo. L’unico a prendere seriamente l’iniziativa e il 38enne sudafricano Daryl Impey (Israel Premier Tech).

L’esperto corridore di Johannesburg arriva ad avere un vantaggio di 20 secondi e nessuna squadra da dietro sembra particolarmente organizzata per andare a prenderlo. Gli strappetti continuano e la strada sale leggermente negli ultimi metri: la pedalata di Impey diventa mano a mano più pesante e viene ripreso a 800 metri dal traguardo.

Scatta quindi la volata di gruppo dopo una caduta in cui è stato coinvolto anche Filippo Baroncini. Alberto Dainese, senza alcun compagno di squadra, arriva da dietro e mette nel sacco tutti gli altri velocisti a doppia velocità, alzando le braccia al cielo sul traguardo di Alta e prendendosi la prima maglia di leader. Battuti Noah Hobbs (FDJ) e Clement Champoussin (Arkéa-Samsic). Nona posizione per Marco Tizza.

Foto: Lapresse