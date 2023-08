Amichevoli calcio oggi (11 agosto): quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

La serie A inizierà fra poco più di una settimana, le squadre italiane hanno messo quasi a puntino la propria situazione fisica per potersi presentare ai nastri di partenza nella condizione più performante possibile. Ci sono due squadre che scenderanno in campo oggi per l’ultima sgambata prima del via il 19 agosto.

Tra di loro c’è proprio il Napoli: i campioni d’Italia, che hanno iniziato a muoversi sul mercato con gli acquisti del difensore Natan e del centrocampista Jens Cajuste, chiuderà la propria esperienza a Castel di Sangro per l’ultima amichevole al Teofilo Patini contro i ciprioti dell’Apollon Limassol alle ore 18.30.

Alle ore 20.00 invece ci sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che deve trovare il nuovo feeling con i nuovi attaccanti Mbala N’Zola ed il ventiduenne Lucas Beltran, e anche in fretta in vista dello spareggio per l’accesso in Conference League. L’ultimo impegno prima dell’inizio di stagione ufficiale sarà alle 20.00 contro il Sestri Levante.

AMICHEVOLI OGGI 11 AGOSTO

18.30 Napoli-Apollon Limassol – amichevole – diretta tv su Sky Sport 251 (Pay per view a 9,99)

20.00 Fiorentina-Sestri Levante – amichevole – nessuna diretta tv

Foto: LaPresse