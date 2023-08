Agosto di fuoco per il calciomercato: quando finisce e gli affari in ballo. Intanto inizia il campionato…

Siamo ufficialmente entrati nel mese di agosto e, di conseguenza, siamo sbarcati nella fase più calda del calciomercato estivo che ci condurrà alla Serie A 2023-2024 e andrà a definire le rose delle 20 squadre del massimo campionato italiano di calcio. La finestra estiva andrà a concludersi tra un mese esatto, ovvero il primo settembre, e significa che alle società di casa nostra rimane ancora un mese pieno di trattative, cessioni, acquisti e scambi. Come tradizione ormai consolidata, il campionato prenderà il via con il calciomercato ancora aperto e due turni che si disputeranno con rischi annessi e connessi e, di pari passo, l’opportunità di rimediare “last minute” a qualche “buco” nella rosa.

Cosa dovremo attenderci da questa seconda, ed ultima, parte della sessione estiva? In primo luogo siamo davvero in dirittura d’arrivo per il passaggio di Samardzic dall’Udinese all’Inter (15-20 milioni cash + il cartellino del giovane Fabbian) e quello di Renato Sanches dal PSG alla Roma. Altri nomi “caldi”? Ovviamente Lukaku e Vlahovic sulla rotta Chelsea-Juventus. Lo scambio di cui si parla ormai da mesi, potrebbe davvero entrare nel vivo.

Altre novità non mancheranno. La Juventus, sostanzialmente, deve ancora iniziare il proprio mercato e dopo l’eventuale partenza di Vlahovic potrebbe avere i soldi giusti per piazzare qualche ritocco tra difesa e centrocampo. In casa Inter i lavori saranno importanti. Manca ancora un portiere (Sommer è sempre nel mirino), mentre quale sarà la punta per completare il reparto? Balogun dell’Arsenal, Scamacca del West Ham o qualcun altro?

In attacco si muoverà anche la Roma che, senza Abraham fino al 2024, dovrà trovare una certezza da affiancare al “Gallo” Belotti. Sarà Morata? L’Atletico per ora tiene duro ma il tempo non manca. In casa Lazio, invece, mister Sarri è sul piede di guerra per una sessione nella quale è partito Milinkovic-Savic ma in entrata si è visto molto poco. Il club biancoceleste dovrà piazzare almeno un colpo per reparto. La Fiorentina e l’Atalanta sono alla ricerca dei tasselli giusti per completare le rose e presentarsi anche a livello europeo nel migliore dei modi. C’è poco da aggiungere. Sarà un mese da vivere a tutta con il calciomercato!

Foto: LaPresse