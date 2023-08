A che ora Furlani oggi agli Europei U20? Programma, tv, streaming

Nella sessione pomeridiana della seconda giornata degli Europei Under 20 di atletica 2023, in corso a Gerusalemme (Israele), si assegneranno i primi 10 titoli: al Givat Ram Stadium l’attesa in casa Italia è tutta per Mattia Furlani, in finale nel salto in lungo maschile.

L’azzurro è il favorito d’obbligo per la conquista della medaglia d’oro, anche alla luce di quanto fatto vedere nella giornata di ieri in sede di qualificazioni, quando Furlani si è spinto oltre gli 8 metri al primo tentativo. La finale continentale di categoria scatterà alle ore 16.10 italiane.

Non è prevista la diretta tv della manifestazione, ma la diretta streaming sarà fruibile su All Athletics TV, mentre OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sessione pomeridiana della seconda giornata di gare degli Europei Under 20 di atletica 2023.

CALENDARIO MATTIA FURLANI OGGI

Martedì 8 agosto – Europei U20 atletica – Gerusalemme (Israele)

16.10 Finale salto in lungo maschile con Mattia Furlani – Diretta streaming su All Athletics TV

PROGRAMMA MATTIA FURLANI OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: All Athletics TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

