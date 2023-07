WTA Varsavia 2023: vince l’acqua, solo due match completati

A Varsavia si gioca poco. Il tempo di arrivare a finire la mattina e, sul veloce polacco, la pioggia diventa implacabile, tanto da costringere l’organizzazione a rinviare il programma a domani con due soli match completati e un terzo (in corso già da ieri) a doversi concludere all’atipico orario delle 10 di mattina.

Quantomeno, per Tatjana Maria è un giorno nel quale c’è chance di sorridere, visto il netto 6-4 6-0 sulla danese Clara Tauson. Che è quasi la parabola opposta delle due: in perenne stato tutto sommato buono l’una, in costante fatica nel tentativo di mantenere le promesse di un paio di stagioni fa l’altra.

Il secondo confronto concluso è quello che vede un’altra veterana, la belga Yanina Wickmayer, disporre della ceca Tereza Martincova con un facile 6-2 6-2, in cui l’unico vero game lottato è anche l’ultimo con quattro match point necessari e cinque palle break annullate.

Finisce in anticipo la giornata per Claire Liu e Yue Yuan: l’americana e la cinese, fermate ieri sul 4-4, si ritrovano a dover interrompere ancora i loro sforzi con il punteggio che attualmente è di 7-6(3) 2-4 a favore dell’USA. La vincente dovrà scendere in campo nuovamente, a fine giornata, contro Iga Swiatek.

Foto: LaPresse