Sollevamento pesi, i convocati dell’Italia per gli Europei Junior/U23: Massidda e Miserendino le stelle azzurre

Comincia domani l’avventura dell’Italia ai Campionati Europei Juniores/Under 23 di sollevamento pesi 2023, in programma a Bucarest fino al 2 agosto. Questa rassegna continentale giovanile rappresenta una vetrina importante per alcuni giovanissimi atleti azzurri in vista di un possibile futuro da protagonisti a livello senior, ma anche una sorta di prova generale da parte di alcuni big del movimento tricolore in preparazione dei Mondiali assoluti (4-17 settembre a Riyadh).

Saranno impegnati nella capitale rumena infatti anche Sergio Massidda e Giulia Miserendino, a caccia di buone sensazioni tra gli Under 23 rispettivamente nelle categorie -67 e -71 kg. In questa classe d’età il Bel Paese schiera inoltre Martina Bomben (55 kg), Chiara Piccinno (59 kg), Martina Chiacchio (64 kg), Genna Toko Kegne (76 kg), Federico La Barbera (55 kg), Andrea Corbu (67 kg), Lorenzo Tarquini (81 kg) e Fabio Pizzolato (89 kg).

Rappresentativa italiana meno folta ma molto ambiziosa tra gli Junior, grazie alla presenza di tre talenti importanti come Celine Ludovica Delia (55 kg), Greta De Riso (59 kg) e Simone Karol Abati (96 kg), con questi ultimi due reduci da un Europeo Youth dominato e pronti ad affrontare avversari più grandi mettendo comunque nel mirino la zona podio.

Foto: FIPE