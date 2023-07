WTA Losanna 2023, Elisabetta Cocciaretto è ai quarti di finale! Piegata Julia Riera in tre set

Vola ai quarti di finale la testa di serie numero 2 del tabellone principale di singolare femminile del Ladies Open Lausanne 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 250: Elisabetta Cocciaretto piega in tre set l’argentina Julia Riera, battuta con lo score di 6-1 3-6 6-3 in due ore e 38 minuti ed ai quarti si regala il confronto con la russa Elina Avanesyan, numero 8 del seeding.

Nel primo set il match pare essere in discesa per l’azzurra, che porta a casa il parziale per 6-1 in 31 minuti. L’azzurra strappa il servizio all’avversaria ai vantaggi sia nel primo che nel terzo gioco, tenendo la battuta a zero per il 3-0 pesante. Cocciaretto vola sul 4-0 e poi opera ancora un break nel quinto game. L’azzurra va a servire per il set ma perde il turno al servizio a 15, prima di ripagare l’avversaria con la stessa moneta e chiudere sul 6-1.

Nella seconda partita la battaglia in campo diviene lunga e dispendiosa, e dal 2-2 ogni game è combattutissimo: l’argentina scappa sul 4-2 dopo aver ottenuto il break nel quinto game dopo 14 punti ed aver mantenuto il servizio nel sesto dopo altri 18 quindici giocati. Cocciaretto sciupa quattro palle per il controbreak e servono altri 24 punti a Riera per firmare il 5-3, poi la sudamericana al sesto set point chiude sul 6-3 dopo 18 quindici giocati e 71 minuti di battaglia sportiva.

La frazione decisiva inizia con Cocciaretto che nel terzo game strappa la battuta a Riera, che era in vantaggio per 40-0, ma dopo ulteriori 22 punti la sudamericana trova il controbreak. Riera si fa rimontare ancora dal 40-15 e l’azzurra ne approfitta per scavare il solco decisivo, volando sul 4-2. Nuovo strappo in favore di Cocciaretto, la quale però non riesce a chiudere col servizio a disposizione, ma nel nono gioco, al terzo match point, l’argentina capitola e l’azzurra va ai quarti col 6-3 dopo altri 56 minuti.

Le statistiche premiano Cocciaretto, che mette a segno 124 punti contro i 110 dell’avversaria, convertendo 8 delle 23 palle break avute e salvandone 10 delle 15 concesse. L’unico dato che sorride alla sudamericana è quella degli ace, avendone messi a segno 6, mentre l’azzurra non ne ha ottenuti.

Foto: LiveMedia/Oscar J Barroso/DPPI