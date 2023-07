ATP Amburgo 2023, Lorenzo Musetti supera di slancio Elias Ymer al primo turno

Facile come bere un bicchier d’acqua. Debutto positivo per Lorenzo Musetti nell’ATP di Amburgo, torneo 500 dove difende il titolo conquistato lo scorso anno al cospetto di Carlos Alcaraz. Un 6-4 6-1 comodo e senza patemi contro Elias Ymer, che ha alzato praticamente bandiera bianca nel giro di nemmeno mezz’ora per poi fare da sparring partner fino all’ora e sedici minuti di durata della sfida.

In un match in cui parte nettamente favorito, Lorenzo parte con i giri del motore abbastanza bassi. Sembra attendere il momento giusto per sferrare l’attacco, e quel momento arriva con lo schiaffone che gli rifila Ymer nel quarto gioco, quando lo svedese si ritrova con un break di vantaggio e con il servizio per il 4-1.

E paradossalmente, la partita finisce lì. Perché, sotto nel punteggio, Musetti decide di fare sul serio e in un amen ribalta la sfida, strappando per due volte al maggiore dei fratelli Ymer. Lo svedese riesce a procurarsi anche una palla break nell’ottavo gioco, ma Lorenzo l’annulla, chiudendo il primo set. E anche nel secondo è predominanza azzurra, con una striscia di 12 punti a 3 si ritrova avanti sul 3-0 pesante che diventa 4-0 nel giro di pochissimi minuti. L’azzurro gioca sul velluto e chiude la sfida a stretto giro.

4 ace per Lorenzo, che chiude con il 76% con la prima (26/34) e un basso 38% con la seconda (5/13). Però è stato assai cinico, con cinque palle break concretizzate sulle sei ottenute, il 58-38 nel dato ‘punti vinti’ è emblematico della differenza tra i due.

Foto: Foto: Victor Velter / Shutterstock.com