ATP Atlanta 2023, vittorie di Thanasi Kokkinakis e di Lloyd Harris, eliminato Monfils

Un primo assaggio. Si è cominciato a scambiare con una certa insistenza ad Atlanta. Sul duro americano, racchetta e pallina saranno sollecite, in un processo di avvicinamento agli US Open di fine agosto. Quattro gli incontri andati in scena e validi per il primo turno del torneo in questione.

E’ arrivata la vittoria del sudafricano Lloyd Harris (n.204 del mondo) contro l’australiano James Duckworth (n.128 ATP). Uno scontro interessante tra due tennisti che fino a poco tempo fa occupavano posizioni abbastanza nobili nella classifica, ma un po’ i problemi fisici e un po’ il tennis meno efficace hanno portato alla caduta libera. L’ha spuntata Harris per 3-6 6-3 6-2. Il sudafricano se la vedrà con il vincente del confronto del derby francese Humbert-Lestienne.

Passaggio di turno centrato per l’australiano Aleksandar Vukic (n.82 del ranking) contro la wild card statunitense, Ethan Quinn: vittoria per l’aussie per 7-6 (5) 6-3 e negli ottavi ci sarà il giapponese Yoshihito Nishioka ad attenderlo. Nella notte italiana l’altro australiano Thanasi Kokkinakis (n.86 del mondo) ha battuto il francese Gael Monfils (n.322 del ranking) per 1-6 6-3 7-6 (5). Dopo un primo set dominato dal transalpino, Kokkinakis ha saputo reagire, venendo fuori alla distanza. Negli ottavi ci sarà un accattivante derby con Alex de Minaur.

Infine, vittoria del padrone di casa, J.J. Wolf contro il rappresentante di Cina Taipei, Jason Jung (n.281 ATP), per 6-2 6-1. Una partita a senso unico e Wolf attende il vincente della sfida tra gli altri due americani Cressy-Michelsen.

