WTA Losanna 2023, risultati 24 luglio: avanza Mirra Andreeva, fuori la sorella Erika

Si apre nel segno delle tenniste russe, ed in particolare delle giovanissime sorelle Andreeva il primo turno del torneo WTA 250 di Losanna: al Ladies Open Lausanne 2023 spiccano la rapida vittoria di Mirra, la minore delle due, e l’altrettanto veloce sconfitta della maggiore, Erika.

Non ci sono azzurre oggi in campo sulla terra battuta outdoor elvetica e la scena è tutta per la Russia: Mirra Andreeva supera l’ucraina Dayana Yastremska con un netto 6-0 6-2, mentre la padrona di casa, la svizzera Jil Teichmann, batte Erika Andreeva con un duplice 6-2.

Finisce anzitempo il derby russo, con Elina Avanesyan che approfitta del ritiro della connazionale Evgeniya Rodina, giunto però con la prima già in vantaggio per 6-2 2-0. La magiara Anna Bondar elimina l’iberica Aliona Bolsova Zadoinov per 6-1 6-3, infine l’argentina Julia Riera liquida la romena Patricia Maria Tig per 6-2 6-1.

WTA 250 LOSANNA – RISULTATI 24 LUGLIO

Jil Teichmann batte Erika Andreeva 6-2 6-2

Mirra Andreeva batte Dayana Yastremska 6-0 6-2

Anna Bondar batte Aliona Bolsova Zadoinov 6-1 6-3

Elina Avanesyan batte Evgeniya Rodina 6-2 2-0 ritiro

Julia Riera batte Patricia Maria Tig 6-2 6-1

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI