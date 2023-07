WTA Varsavia 2023: la pioggia piega il programma, solo Tatjana Maria va in semifinale in tempo

La pioggia ha reso sostanzialmente ben più che monco il programma del WTA di Varsavia per quel che riguarda i quarti di finale odierni. La giornata, prima dimezzata in anticipo a causa delle previsioni nefaste, ha alla fine visto concludersi un unico match.

Si tratta di quello tra la tedesca Tatjana Maria e la slovacca Rebecca Sramkova, vinto dalla prima con un pirotecnico 6-3 1-6 6-1 che le permette di proiettarsi verso la sua terza semifinale dell’anno a livello WTA.

Ora per lei una tra Lucrezia Stefanini e l’altra tedesca Laura Siegemund, che sono state fermate dopo 10 punti (1-1 30-0 a favore dell’italiana) dall’acqua che ha iniziato a scendere senza più sosta.

Niente da fare per Swiatek-Noskova e Watson-Wickmayer fin dal principio, dato che le previsioni del tempo avevano consigliato uno spostamento al sabato di questi due match già in via originale. Fioccheranno i doppi turni, ma se domani il meteo promette un po’ più di clemenza, la domenica potrebbe ricreare un certo numero di problemi.

Foto: LiveMedia/Vinny Orlando – LivePhotoSport.it