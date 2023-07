WTA Varsavia 2023, sospeso e rinviato a domani il match dei quarti di Lucrezia Stefanini

Sospeso e rinviato a domani il match dei quarti di finale che vede protagonista Lucrezia Stefanini nel torneo WTA 250 di Varsavia 2023 di tennis: sul cemento outdoor polacco la pioggia impone lo stop all’incontro in cui l’azzurra è opposta alla tedesca Laura Siegemund sull’1-1 30-0 del primo set.

Appena dodici i punti giocati prima della sospensione, poi divenuta definitiva, giunta dopo 11′: l’azzurra ha vinto i primi sei, tenendo il servizio a zero in apertura e poi portandosi sullo 0-30 in risposta. La tedesca ha reagito con quattro punti consecutivi che hanno sancito l’1-1. Stefanini ha poi vinto i primi due scambi del terzo game, ma sul 30-0 è arrivata la pioggia a fermare la contesa.

LA COMUNICAZIONE UFFICIALE

Foto: LaPresse