WTA Varsavia 2023, Iga Swiatek trionfa nel torneo di casa: 15° titolo in carriera per la polacca

Iga Swiatek trionfa al WTA 250 di Varsavia. Sul cemento polacco, la padrona di casa (n.1 al mondo) prima completa l’opera nella sua semifinale contro la belga Yanina Wickmayer (questo match era stato sospeso ieri per oscurità sul risultato di 6-1 5-5 in favore di Swiatek), chiudendo per 6-1 7-6(6) al sesto match point totale tra ieri e oggi, e poi, poco dopo, si impone nettamente nell’ultimo atto del torneo contro la tedesca Laura Siegemund (n.153 al mondo) per 6-0 6-1 in appena un’ora e 9 minuti di gioco. Per la polacca classe 2001 si tratta del 15° titolo vinto in carriera, il quarto di questo 2023 dopo quelli conquistati al Roland Garros, Stoccarda e Doha.

Nella finale Swiatek inizia subito con grandissima determinazione e in pochissimo tempo sale sul 3-0. Siegemund è scossa e non riesce a reagire, mentre la numero 1 al mondo continua a trovare a fare malissimo in ogni modo. La conseguenza è il netto 6-0 in 31 minuti in favore della polacca.

Swiatek non si ferma a inizio secondo parziale e vola rapidamente sul 3-0, poi Siegemund trova un buon turno di battuta e conquista il suo primo gioco del match (1-3). Si tratta però soltanto del game della bandiera: subito dopo la numero 1 al mondo torna a essere perfetta e chiude la partita con il 6-1 del secondo set.

Guardando le statistiche di fine incontro, salta subito all’occhio lo 0% dei punti vinti da Siegemund con la seconda di servizio in campo (contro l’altissimo 87% della polacca). Swiatek chiude con 5 palle break (sulle nove totali avute) convertite e 53 punti totali conquistati (contro i 24 della sua avversaria).

Foto: LaPresse