WTA Palermo 2023: Sorribes Tormo elimina Brancaccio e vola ai quarti, avanzano Zheng e Burel

Altro giorno e altre partite al WTA 250 di Palermo (Italia, terra battuta). In attesa di scoprire come andrà a finire l’ultima partita di giornata, ossia quella tra l’azzurra Camilla Rosatello e la statunitense Emma Navarro (testa di serie n.7), andiamo a vedere cosa è successo negli altri match odierni (l’ultimo di primo turno e tre ottavi di finale).

Esordio vincente per Camila Osorio: la colombiana batte la francese Fiona Ferro per 7-6(2) 6-1 e raggiunge per ultima gli ottavi di finale. Ora per lei ci sarà la sfida contro la russa Erika Andreeva.

Passando agli incontri validi per gli ottavi di finale, va subito segnalata la vittoria della cinese Qinwen Zheng (testa di serie n.2) contro la francese Diane Parry con il punteggio di 7-5 3-6 6-3. Zheng accede così ai quarti, dove a sfidarla ci sarà la vincente della sfida tra l’azzurra Camilla Rosatello e la statunitense Emma Navarro.

Bene poi la spagnola Sara Sorribes Tormo, che batte nettamente l’italiana Nuria Brancaccio per 6-3 6-2. Adesso al prossimo turno la nativa di Castellon de la Plana affronterà la francese Clara Burel, uscita vittoriosa quest’oggi dal match contro la spagnola Cristina Bucsa per 6-2 6-4.

I RISULTATI DI GIORNATA

PRIMO TURNO

C. Osorio (COL) – F. Ferro (FRA) (WC) 7-6 6-1

OTTAVI DI FINALE

S. Sorribes Tormo (ESP) – N. Brancaccio (ITA) 6-3 6-2

C. Burel (FRA) – C. Bucsa (ESP) 6-2 6-4

C. Rosatello (ITA) – E. Navarro (USA) (7) in corso

Q. Zheng (CHN) (2) – D. Parry (FRA) 7-5 3-6 6-3

Foto: LaPresse