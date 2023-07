WTA Palermo 2023, Camilla Rosatello eliminata agli ottavi da Emma Navarro

Dopo Nuria Brancaccio, il Palermo Ladies Open 2023 di tennis vede uscire di scena agli ottavi del torneo, di categoria WTA 250, anche la wild card azzurra Camilla Rosatello, la quale cede alla statunitense Emma Navarro, numero 7 del seeding, vittoriosa per 6-2 6-1 in un’ora e quattro minuti di gioco. Ai quarti per lei sfida con la cinese Zheng Qinwen, testa di serie numero 2.

Nel primo set l’azzurra cede a trenta la battuta nel secondo game e così la statunitense scappa sul 3-0 non pesante. Rosatello prova a rimanere in scia e ci riesce fino al 2-4, poi nel settimo gioco trascina l’avversaria ai vantaggi ma non riesce a procurarsi la palla per il controbreak. Nell’ottavo game, invece, è la statunitense a portare ai vantaggi l’azzurra, ma Navarro al secondo set point chiude i conti sul 6-2 dopo 32 minuti di gioco.

Nella seconda frazione l’equilibrio dura appena due giochi, poi dall’1-1 la nordamericana infila cinque game: Rosatello cede i servizi sia ai vantaggi del quarto gioco, facendo scappare la statunitense sul 3-1, sia nel sesto game, quando si ritrova sotto 15-40 ma riesce ad annullare soltanto la prima palla break. Navarro vola sul 5-1, poi col servizio a disposizione manca un primo match point, annulla la palla per il 2-5 a Rosatello e va a infine a vincere per 6-1 dopo 32′.

Le statistiche non mentono e sottolineano la netta supremazia della statunitense: il conto dei punti vinti recita 58 contro 38, mentre Navarro è brava a sfruttare quattro delle sette palle break avute, spalmate su quattro giochi, mentre l’azzurra non riesce a convertire l’unica occasione avuta, proprio nell’ultimo game giocato. Deficitario per Rosatello il 50% di punti vinti con la prima in campo, soprattutto se confrontato con l’85% di Navarro.

Foto: Ufficio Stampa Palermo Ladies Open