ATP Bastad 2023: Francisco Cerundolo avanti. Per Musetti ci sarà Misolic

Prima giornata di ottavi di finale perlomeno particolare in quel di Bastad, in Svezia. Il torneo ATP 250 locale, infatti, si trova a godere di una giornata insolitamente lunga, complice anche l’ingresso di una vera e propria sessione serale con protagonista Leo Borg, il figlio di Bjorn.

Per lui, però, dopo la sorprendente vittoria al primo turno con il connazionale Elias Ymer stavolta non c’è scampo. Vero è che il confronto con l’argentino Federico Coria è stato sospeso per pioggia, ma lo svedese si era già trovato a dover salvare un match point e si riprenderà con il punteggio di 6-4 5-1 40 pari a favore del sudamericano.

E per un argentino interrotto ce n’è un altro che, invece, ai quarti di finale ci arriva senza altre attese. Francisco Cerundolo, tra gli uomini da battere del torneo, si libera facilmente del francese Luca van Assche per 6-2 6-3 e attende con ogni probabilità il confronto con il connazionale.

Per Lorenzo Musetti, uscito vincitore dal match con Matteo Arnaldi, ci sarà invece l’austriaco, proveniente dalle qualificazioni, Filip Misolic. Doppia rimonta, la sua, contro lo slovacco Jozef Kovalik: prima rimonta un set di svantaggio e poi, in parità di parziali, recupera un break di svantaggio con cinque giochi vinti di fila e chiude per 4-6 7-6(6) 6-4.

Foto: LaPresse