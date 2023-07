ATP Bastad 2023: il tabellone. Musetti e Arnaldi, possibile derby al secondo turno. Al via anche Cecchinato, Ruud guida il seeding

Sorteggiato da pochi minuti il tabellone principale del torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia. Evento storico del panorama svedese, ha portato fortuna a diversi grandi nomi dell’Era Open, compreso un giovane Rafael Nadal nel 2005. Fu miniera d’oro degli svedesi tra gli Anni ’70 e ’80, con tre vittorie di Bjorn Borg (di cui una su Adriano Panatta e un’altra su Corrado Barazzutti) e altrettante di Mats Wilander; è “mancato” Stefan Edberg, spesso sfortunato qui, in quella che comunque non è mai stata la sua superficie principe.

Tanti i successi anche in chiave italiana: Martin Mulligan nel 1968 (curiosamente qui ha vinto sia da aussie l’anno prima, e in era ancora non Open, che da azzurro e alla riapertura), Tonino Zugarelli nel 1976, Corrado Barazzutti nel 1977, Paolo Canè nel 1989, Andrea Gaudenzi nel 2001 e Fabio Fognini nel 2018.

Quest’anno sono in tre a provarci: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato. In particolare, per i primi due potrebbe prospettarsi un derby al secondo turno, qualora il più recente ingresso tricolore in top 100 riuscisse a battere il finlandese Emil Ruusuvuori. Il siciliano, invece, è in rotta di collisione eventuale con Andrey Rublev, reduce dai quarti a Wimbledon, al secondo turno.

Presenti gli ultimi due vincitori dell’evento, e cioè Casper Ruud nel 2021 e Francisco Cerundolo nel 2022. Per il norvegese potrebbe arrivare come primo confronto quello con l’altro Cerundolo, Juan Manuel, mentre l’argentino capita in una sorta di zona di tabellone “bicolore” (del suo Paese e svedese), in cui è un po’ curioso siano finite tutte le wild card, con confronto tra Elias Ymer e Leo Borg, il figlio proprio di Bjorn che naviga tra le posizioni 400 e 500 del ranking ATP.

ATP 250 BASTAD 2023: TABELLONE

Ruud (NOR) [1]-Bye

J. M. Cerundolo (ARG)-Shevchenko

Qualificato-Zapata Miralles (ESP)

Ofner-Etcheverry (ARG) [6]

Musetti (ITA) [3]-Bye

Arnaldi (ITA)-Ruusuvuori (FIN)

Lajovic (SRB)-Qualificato

Qualificato-Davidovich Fokina (ESP) [7]

Baez (ARG) [8]-Coria (ARG)

E. Ymer (SWE) [WC]-Borg (SWE) [WC]

Madaras (SWE) [WC]-van Assche (FRA)

Bye-F. Cerundolo (ARG) [4]

Zverev (GER) [5]-Molcan (SVK)

Monteiro (BRA)-Galan (COL)

Cecchinato (ITA)-Qualificato

Bye-Rublev [2]

