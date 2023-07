WTA Palermo 2023: Sara Errani travolta da Qinwen Zheng, la cinese non le lascia nessun game

Finisce in maniera perlomeno impensabile il cammino in singolare di Sara Errani al WTA 250 di Palermo. La due volte vincitrice del torneo viene eliminata subito dalla cinese Qinwen Zheng, seconda testa di serie nonché wild card voluta fortemente dall’organizzazione, Oliviero Palma in testa. Non solo: il punteggio è di 6-0 6-0. Una situazione, questa, che nella carriera dell’ex numero 5 del mondo non si era mai verificata in carriera.

Il motivo portante del match è presto detto, e risiede in particolare nel dritto della ventenne cinese, perfettamente a suo agio sulla terra siciliana. Sono appena tre i punti al servizio lasciati a Errani nel corso del primo set; l’italiana ha palle game soltanto nell’ultimo (in formato palle break), senza che però Zheng sia disposta a mollare col colpo che le riesce a dare tanti punti.

Il canovaccio è anche molto simile nel secondo parziale, con l’azzurra che oltre il 30 sulla propria battuta non riesce ad andare. Anche in questo caso ci sono due chance di 1-5 proprio nelle battute conclusive, in virtù di un doppio fallo della cinese, che però regge bene negli ultimi e lunghissimi scambi, trovando alla fine una gran soluzione di rovescio incrociato per certificare il suo successo e attendere la vincente del match tra la francese Diane Parry e Aurora Zantedeschi.

Si diceva del fatto che questo sia il primo 6-0 6-0 subito in carriera da Errani in 22 anni di confronti a livello professionistico comprendendo qualsiasi fattispecie. Quanto a Zheng, invece, si tratta della quarta occasione in cui riesce a scrivere tale risultato sul tabellone del punteggio.

Foto: LaPresse