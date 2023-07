WTA Budapest 2023, risultati 17 luglio: Schmiedlova schiacciasassi, vittorie in rimonta per Maria ed Avanesyan

Inizia con sette incontri il primo turno del torneo WTA 250 di Budapest: l’Hungarian Grand Prix 2023 non vede azzurre al via. Sulla terra battuta outdoor magiara oggi spiccano la rapida vittoria della slovacca Anna Karolína Schmiedlova ed i successi in rimonta della russa Elina Avanesyan e della tedesca Tatjana Maria.

La slovena Kaja Juvan regola la slovacca Kristina Kucova col punteggio di 7-5 6-2, mentre l’australiana Astra Sharma regola la russa Kamilla Rakhimova con un duplice 6-3, infine l’altra russa Elina Avanesyan rimonta la slovacca Rebecca Sramkova con lo score di 2-6 6-4 6-3.

Successi in due set per la slovacca Anna Karolína Schmiedlova, che liquida la russa Polina Kudermetova col netto score di 6-2 6-0, e, nel derby statunitense, per Claire Liu, che elimina la connazionale Louisa Chirico con un duplice 6-4.

Vittoria in rimonta anche per la tedesca Tatjana Maria, che supera la transalpina Carole Monnet con il punteggio di 3-6 7-6 (5) 6-2, infine l’ucraina Kateryna Baindl piega la padrona di casa magiara Natalia Szabanin con lo score di 6-4 7-5.

WTA 250 BUDAPEST – RISULTATI 17 LUGLIO

Kaja Juvan batte Kristina Kucova 7-5 6-2

Astra Sharma batte Kamilla Rakhimova 6-3 6-3

Elina Avanesyan batte Rebecca Sramkova 2-6 6-4 6-3

Anna Karolína Schmiedlová batte Polina Kudermetova 6-2 6-0

Claire Liu batte Louisa Chirico 6-4 6-4

Tatjana Maria batte Carole Monnet 3-6 7-6 (5) 6-2

Kateryna Baindl batte Natalia Szabanin 6-4 7-5

Foto: LiveMedia/Vinny Orlando